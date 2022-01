Tost: ''Gasly kan zich nog steeds verbeteren''

Gasly verzamelde in 2021 zijn grootste puntenaantal sinds zijn debuut in de Formule 1. Met 110 punten, mede dankzij een knap podium in Azerbeidjan, werd de Fransman negende in de stand. De 25-jarige coureur finishte in totaal vijftien keer in de punten en negen daarvan waren in de top zes.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is door zijn prestaties erg onder de indruk van zijn pupil. "Hij heeft een fantastisch potentieel", vertelde Tost aan GPFans. ''Wat belangrijk is, is dat ik nog steeds het gevoel heb dat hij kan verbeteren, want dat is bepalend als je op dit niveau zit. Als we hem volgend jaar een competitieve auto geven, zal hij er 100 procent klaar voor zijn."

Tost vertelde verder over de gebieden waarop Gasly in het seizoen van 2021 is verbeterd. ''Van het rijden heeft hij nu de ervaring hoe hij de auto moet afstellen, hoe hij de banden moet beheren, hij kan de race lezen, wat erg belangrijk is, hij is op de radio, de vragen die hij stelt, en hij maakte dit jaar weer een grote stap voorwaarts, een hele grote stap voorwaarts. Nogmaals, als onze auto het goed doet [in 2022], zal hij er staan."