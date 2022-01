Brundle: "Honda komt terug"

F1-analist en voormalig F1-coureur Martin Brundle gelooft dat Honda geen definitief afscheid heeft genomen van de sport en denkt dat de fabrikant weer op een gegeven moment terugkeert als officiële motorleverancier of met een eigen team op de proppen komt.

"Red Bull is nog steeds erg genereus en wil tijdens de overgang een relatie met Honda behouden", zei Brundle op Sky Sports F1. "Ze komen terug en we hopen dat de Volkswagen-groep, Audi zich erbij aansluit. Formule 1 is groots, dus ze kunnen altijd een beslissing nemen om terug te komen."

Honda steunt Red Bull met motor

Red Bull nam na het afscheid van Honda de inboedel van de Japanners over. Het Oostenrijkse team hoeft vanaf 2022 niet te vrezen dat de renstal aan haar lot wordt overgelaten. Honda zal de komende jaren Red Bull op de achtergrond blijven ondersteunen tot de nieuwe motorformule van kracht gaat in 2026.