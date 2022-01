Johansson maakt zich flinke zorgen: "Zou niet willen dat F1 de WWE van de autosport wordt"

Het afgelopen Formule 1-seizoen eindigde op een zeer controversiële wijze. Het is inmiddels geschiedenis: de wedstrijdleiding besloot in Abu Dhabi dat de gelapte auto's de safety car voorbij mochten en direct daarna kwam het bericht dat de safety car-periode ten einde was. Door deze beslissing zat Max Verstappen op de staart van Lewis Hamilton en wist de Nederlander de titel te pakken.

Hamiltons team Mercedes was woest en haalde alles uit de kast om de beslissing terug te draaien. Het had geen effect en na lang gesteggel lieten ze het rusten. Maar het moment zal nog veelvuldig worden besproken. Men vreest immers dat dit soort acties van de wedstrijdleiding nog vaker gaan voorvallen. Volgens velen is dit goed voor de entertainmentwaarde maar niet voor de sport zelf. De roep om verandering is dan ook groot.

WWE

Ook de Zweedse oud-coureur Stefan Johansson maakt zich zorgen over de huidige situatie. Johansson spreekt zijn zorgen uit op zijn eigen blog: "Als we verder gaan in deze richting ,waar entertainment voor de sport komt, dan denk ik dat we ons op gevaarlijk terrein begeven. Ik zou niet willen dat de Formule 1 de WWE van de autosport wordt. Daar draait alles om de show en komt de sport op het tweede plan."

Netflix

Johansson is ook zeer kritisch op de Netflix-show 'Drive to Survive'. Volgens de Zweed klopt dat beeld niet altijd. Hij is er nogal duidelijk over: "Ik denk dat het belangrijk is om een goede balans te vinden met een oog op de toekomst. Ik begrijp dat social media en marketing belangrijk is. Ik zou het echter haten als de coureurs in comedians en clowns veranderen in plaats van dappere jongemannen die hun ding doen op zondagmiddag."