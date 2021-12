Button geeft Russell gratis advies: "Niet teveel druk op zijn schouders leggen"

George Russell mag in 2022 laten zien hoe goed hij echt is. De jonge Brit zal aankomend jaar immers gaat rijden voor het topteam van Mercedes. Zijn teamgenoot is aankomend seizoen ook niet mals, naar alle waarschijnlijkheid blijft zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton immers bij het team.

Russell heeft zich al één keertje laten zien in de Mercedes. In 2020 mocht hij invallen bij Mercedes toen Hamilton positief testte op COVID. Russell liet zich meteen zien en reed een fantastische race. Het resultaat bleef uit door pech maar men was onder de indruk.

Opbouwen

Jenson Button denkt dat Russell niet naast zijn schoenen moet gaan lopen. Bij Sky Sports geeft hij gratis advies: "Hij moet geen druk op zijn eigen schouders leggen. Hij moet niet denken dat hij in de auto kan stappen en meteen op de eerste dag sneller kan zijn dan Lewis. Hij moet het opbouwen want anders schiet hij zichzelf in de voet. Je moet niet teveel zelfvertrouwen hebben naast Lewis."

Nieuwe Lewis

Button ziet dan ook dat Hamilton nogal veranderd is tijdens het afgelopen seizoen. De enkelvoudig wereldkampioen deelt zijn bevindingen: "Lewis is dit jaar een andere Lewis dan voorheen. Hij was heel erg relaxed, hij had heel erg veel vertrouwen in zijn eigen kunnen. Als hij onzeker was in het verleden, dan is dat nu weg. We hebben een compleet andere Lewis nu. Het lijkt alsof hij zichzelf heeft gevonden dit jaar."