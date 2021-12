Oude Arrows van Jos Verstappen staat te koop in Nederland

Zodra het Formule 1-seizoen erop zit moeten de teams iets gaan verzinnen om met hun auto te doen. De wagen kan een seizoen later immers meestal de baan niet meer op. Regelmatig worden oude auto's voor demo's of tests gebruikt. Soms duiken ze echter ook op het internet op.

Dat is ook nu het geval. Op een veilingssite staat namelijk een stuk Nederlandse Formule 1-geschiedenis te koop. De Arrows waar Jos Verstappen in 1996 mee reed is namelijk op de markt. De wagen staat sinds 13 december te koop en geïnteresseerden kunnen nog tot 20 december bieden voor dit bijzondere kerstcadeautje.

Miniatuurversie

Wie denkt dat hij een potje kan gaan racen met de Arrows FA17 komt bedrogen uit. Volgens de advertentie zit er namelijk geen motor en geen versnellingsbak in. Wel kan het chassis nog gewoon rollen en de koper krijgt er ook nog eens een bord van Jos Verstappen bij én een miniatuurversie van de wagen.

1 punt

De Arrows was geen succesnummer. De vader wereldkampioen Max Verstappen wist er maar 1 puntje mee te scoren. Verstappen senior finishte ook maar 4 van de 16 races. Desalniettemin kan iemand nu aan de haal gaan met deze bolide.

Showcar

De wagen is daarnaast een showcar dus of er ooit echt mee is geracet is de vraag. Diverse onderdelen stammen niet uit 1996 die op de wagen zitten, de sponsoren kloppen niet volledig met het origineel en bepaalde onderdelen blinken dermate dat het opnieuw gespoten lijkt, zo stellen experts tegenover GPToday.net.