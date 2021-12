Horner bedankt Latifi: "Hij krijgt zijn leven lang Red Bull-blikjes!"

Max Verstappen sleepte gisteren na een bloedstollende Grand Prix in Abu Dhabi de wereldtitel binnen. Het leek er vrijwel de gehele race op dat Lewis Hamilton aan de haal ging met de wereldtitel. Maar een late safety car gooide roet in het eten. Hierdoor kon Verstappen toeslaan in de laatste ronde.

De safety car-fase werd veroorzaakt door een harde crash van Williams-coureur Nicholas Latifi. De Canadees duelleerde met Mick Schumacher en ging daarna de fout in. Hij knalde hard in de vangrail en schreef zijn bolide af. De marshalls moesten zelfs naar de brandblusser grijpen nadat de remmen in de brand vlogen.

Vreugde

Het leek er eventjes op dat de race werd afgemaakt achter de safety car maar niets bleek minder waar. Met nog één rondje te gaan kwam deze weer naar binnen en kon Verstappen toeslaan. De vreugde-explosie die hierop volgde was reusachtig.

Voorraad

Red Bull-teambaas Christian Horner kon zijn geluk ook niet op. Na afloop bedankte hij safety car-veroorzaker Nicholas Latifi. De Britse teambaas sprak zich grappend uit tegenover de internationale pers in Abu Dhabi: "Hij krijgt een voorraad Red Bull voor het leven!"