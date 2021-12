Foutje van Perez? "Hamil Hamil.... ehm Max en Red Bull worden kampioen denk ik"

Sergio Perez kan vandaag een belangrijke rol gaan spelen in de beslissing van het kampioenschap. De tweede coureur, ook wel wingman genoemd, van Max Verstappen start als vierde en zal met zijn zachte banden moeten gaan jagen op Lewis Hamilton.

De kans dat Bottas hetzelfde kan gaan doen is momenteel een stuk kleiner doordat de tweede coureur van Mercedes als zesde start en niet bekend staat als een coureur die makkelijk inhaalt.

Beide coureurs kregen de vraag wie er wereldkampioen gaat worden. Valtteri Bottas hield zich een beetje op de vlakte maar zei wel: "Degene die zondag kampioen wordt is de verdiende kampioen, of dat nu Lewis of Max is."

Toen dezelfde vraag aan Perez werd gesteld begon de Mexicaan zich ogenschijnlijk te verspreken: "Ik denk Hamil, Hamil.... ehm ik hoop Max en Red Bull natuurlijk."