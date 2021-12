Christian Horner juicht om perfecte tow: "Briljant teamwork"

Max Verstappen pakte de eerste horde op de weg naar zijn mogelijke wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte de pole position in de kwalificatie en zette zijn grote concurrent Lewis Hamilton op toch een redelijke achterstand. Het zorgde voor flink wat gebalde vuisten bij Red Bull Racing.

Verstappens teammaat Sergio Perez speelde een grote rol in de pole position van de Nederlander. De Mexicaan keek slim in zijn spiegels in het laatste deel van de kwalificatie en bezorgde Verstappen een redelijke slipstream. Mede dankzij deze tow kon de titelfavoriet de eerste startplaats pakken.

Afgesproken werk?

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het geen afgesproken werk. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Nee, zeker niet! We hebben het vanmorgen besproken en de downforce wat omlaag geschroefd. Dat was de enige manier om deze gasten (Mercedes, red.) te kunnen bijbenen op de rechte stukken."

In het tweede kwalificatiedeel verremde Verstappen zich waardoor hij zijn setje mediums kon afschrijven. Hierdoor zette hij zijn snelste tijd in Q2 op de softs en start hij morgen op een andere band dat Hamilton. Het kan zomaar een strategisch voordeel zijn.

Teamwork

Horner bespreekt het voorval: "We hadden een lock up op de mediums waardoor we geforceerd werden om op de softs te gaan rijden. Allebei de runs in Q3 waren exceptioneel en toen kwam die tow. Checo die samenwerkte met zijn teamgenoot en hem die tow gaf, dat was absoluut briljant teamwork."

Bizar

De Britse teambaas sluit af met een groot compliment voor zijn kopman Verstappen. "Dat was één van de beste rondjes van het jaar van Max. Zelfs de volgende ronde ,we moesten hem een beetje laten afremmen, wist even snel te gaan. Die tow is een tiende ofzo waard, niet een halve seconde. De laatste ronde van hem met zijn downforce was bizar. Absoluut bizar!"