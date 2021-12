Max Verstappen op weg naar wereldkampioenschap na pole: "Geweldig gevoel!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft misschien wel de belangrijkste pole position uit zijn leven gepakt. De coureur was Lewis Hamilton te snel af, die van P2 mag starten voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Morgen zal de strijd echt losgaan, maar vandaag was het erg belangrijk. Max Verstappen mag de Grand Prix vanaf P1 starten, wat betekent dat hij de beste positie heeft om de race te winnen en het kampioenschap te pakken. Hij reed een fenomenaal rondje, mede door goed teamwerk met zijn teamgenoot Sergio Perez. Over de boordradio bedankte hij zijn teamgenoot en vervolgens zei hij: “Ik had deze echt niet verwacht!”

Na de kwalificatie mocht Verstappen bij David Coulthard vertellen over zijn pole-rondje en de kwalificatie. “Het is natuurlijk een geweldig gevoel. Ik denk dat we de auto zeker weer hebben verbeterd in de kwalificatie, want tot nu toe is het dit weekend wisselvallig geweest, maar ongelooflijk blij hiermee. Dit is wat we wilden. Maar het is nooit gemakkelijk met hun vorm. Ik kijk gewoon uit naar morgen!”

Morgen worden de punten pas verdeeld, daar kijkt Verstappen naar uit. Zijn concurrent start op de mediumband en de 24-jarige Nederlander op de rode band. "Ik voelde me goed op beide banden. Natuurlijk is het nu 's avonds wat koeler, dus op de zachte banden zou het goed moeten zijn, maar we zullen morgen zien."

"Het is erg belangrijk om een goede start te hebben en van daaruit zullen we proberen onze race te rijden. We doen ons uiterste best en we zien het wel. Ik ging heel ontspannen de kwalificatie in, omdat ik altijd mijn best doe. Ik weet dat mijn team me de best mogelijke auto geven en dat hebben we het hele jaar gedaan."