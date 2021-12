Krijgt Verstappen een slipstream van Perez in Q3?

De spanning om de strijd van het F1-kampioenschap stijgt ieder uur iets meer. Met nog een uur te gaan tot de kwalificatie is het de vraag wie de pole position zal weten te pakken, al lijken de eerste voortekenen dat Lewis Hamilton in het voordeel is door zijn dominante tijden in de tweede en derde vrije training.

Vooraan starten vanaf de eerste startplek is altijd prettig maar zeker tijdens de laatste race. Red Bull Racing heeft zich tot nu toe vrijwel altijd onthouden om coureurs op te offeren voor elkaar door een slipstream te geven. Mercedes heeft dat eerder dit seizoen wel gedaan, waarbij Bottas een slipstream gaf aan Hamilton.

Het is even afwachten welke beslissing Red Bull gaat nemen maar het is niet uitgesloten dat Perez in Q3 tijdens zijn eerste run een tijd moet zetten omdat hij in de laatste 2 minuten van de kwalificatie een lange en goede slipstream moet geven aan Max Verstappen, zodat de Nederlander pole position kan pakken.