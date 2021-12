Russell kritisch op Jeddah na incident-rijke race: "Blinde bochten zorgen voor onnodig gevaar"

De Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend zat bomvol incidenten. De race kende twee rode vlaggen en beide werden veroorzaakt door vrije stevige crashes. Na de twee grote incidenten waren er nog meer kleine momentjes waardoor de baan vol lag met rotzooi.

Williams-coureur George Russell was betrokken bij de oorzaak van de tweede rode vlag. De Brit remde af toen Sergio Perez de muur raakte. Nikita Mazepin had echter niet door dat Russell vaart minderden en ramde hem vol vanachteren. Beide coureurs lagen uit de race en de baan was bezaaid met onderdelen.

Kritisch

Russell is kritisch op het circuit. Hij vraagt zich hardop af of het wel veilig is. Bij The Race is hij zeer fel: "Het leek erop dat het nogal onvermijdelijk was. Je gaat door bocht twee en dat is nogal een brede bocht. Auto's kunnen daar naast elkaar rijden maar dan wordt het een soort trechter en wordt het snel heel krap."

Onnodig

Toen Russell de bocht omkwam was het zeer druk en remde hij af om een incident te voorkomen. Mazepin kon dat niet zien en dat resulteerde in de flinke klapper. Het incident roept de nodige vragen op bij de Williams-coureur.

Russell denkt dat dit een leermoment is: "Ik denk dat de autosport veel kan leren dit weekend. Dit omdat het een spannende baan is om op te rijden maar er ontbreekt het een en ander op het gebied van veiligheid en racen. Er liggen hier gewoon onnodige incidenten op je te wachten. Al die kleine bochten zijn blind, het zijn niet eens bochten in een Formule 1-auto. Ze zorgen voor onnodig gevaar."