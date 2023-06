Realistische Mazepin droomt nog steeds van Formule 1-comeback

Nikita Mazepin staat sinds vorig jaar aan de zijlijn. De Russische coureur werd door het team van Haas ontslagen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mazepin heeft zijn Formule 1-droom nog lang niet opgegeven, maar de jonge Rus is ook zeer realistisch over de zaak.

De oorlog in Oekraïne brak uit tijdens de eerste testweek in 2022. Het team van Haas verwijderde direct de stickers van de Russische hoofdsponsor en hield Mazepin in eerste instantie uit de wind. Al snel concludeerde men dat de situatie onhoudbaar was en besloot men Mazepin te ontslaan. Aangezien Mazepin en zijn vader nauwe banden hebben met het Kremlin werden ze ook nog eens op veel sanctielijsten geplaatst.

Mazepin racete in de tussentijd in een paar rally's en de Asian Le Mans Series. Zijn Formule 1-droom heeft hij eventjes in de koelkast geplaatst. Het Russische Match TV vroeg hem of hij een comeback wil maken: "Dat is een moeilijke vraag. Ik kan je wel zeggen wat ik wil, maar we moeten realistisch zijn. Ik wil heel graag racen. Ik ben in shape, mijn gewicht is goed, dus ik kan terugkeren. Zo niet, dat zijn er genoeg spannende dingen."