Horner ziet onmogelijke klus bij de constructeurs: "Hebben wonder nodig"

De kampioensstrijd bij de coureurs is spannender dan ooit. Met nog één race te gaan maken zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen nog kans op de wereldtitel, sterker nog ze hebben evenveel punten. Bij de constructeurs is Mercedes inmiddels ver uitgelopen op concurrent Red Bull Racing.

Red Bull-teambaas Christian Horner beseft zich dat het heel lastig gaat worden om de dubbel te pakken. Bij The Independent is het realistisch: "In het constructeurskampioenschap staan we achter. We hebben daar echt een wonder nodig om er met de winst vandoor te gaan."

Maar Horner beseft zich wel dat de mogelijke titel van Verstappen wereldwijd meer aanzien heeft: "We hebben nog één poging om de titel met Max te winnen. Iemand ,Max of Lewis, zal als winnaar uit de bus komen. Bij de titel voor de coureurs ligt de prestige. Dat is het feit dat de mensen zich zullen herinneren."