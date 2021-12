Perez blijft hoopvol na mindere kwalificatie: "Nee, dit was geen ideale sessie"

In de schaduw van de crash van Max Verstappen reed zijn teamgenoot Sergio Perez een aardige kwalificatie. De Mexicaan oogde de gehele sessie zeer snel maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats. Hij moest zelfs Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich dulden.

De kwalificatie verliep niet geheel naar wens voor Perez. Hij baalde flink en merkte dat zijn banden niet deden wat hij wilde. Hij besprak het met Sky Sports: "Nee dit was geen ideale sessie, vooral Q3 niet. Ik kreeg uit het niets last van een berg aan onderstuur. Ik deed een verkennende ronde op de soft en alles was tiptop in orde. Maar de band is zo kieskeurig. Je moet je op de juiste positie bevinden anders is de balans compleet anders."

Maar Perez is geen opgever. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in een goede race. Hij deelt zijn hoopvolle worden met de media: "Er ligt nog steeds veel op het spel. Morgen liggen alle kaarten op tafel, het is een lange race dus alles kan gebeuren. We moeten er gewoon bovenop zitten."