Domenicali is zich bewust van kritiek op Saoedi-Arabië: 'Formule 1 kan helpen proces te versnellen"

Dit weekend vindt de Grand Prix van Saoedi-Arabië plaats. Het is één van de vier races in het Midden-Oosten dit seizoen. Eerder in dit jaar werd er ook gereden in Bahrein en Qatar. Het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi en zo speelt het veelbesproken gebied een belangrijke rol in de strijd om het wereldkampioenschap.

Vooral op de aankomende Grand Prix van Saoedi-Arabië is heel erg veel kritiek. Het land is niet bepaald een hoogvlieger op het gebied van mensenrechten en men vraagt zich dan ook af wat de Formule 1 gaat doen in Jeddah. Bij de vorige Grand Prix in Qatar was het ook hetzelfde liedje en de kritiek is niet mals.

Versnellen proces

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zich hiervan bewust. Bij Motorsport-Total spreekt hij zich uit: "Wanneer een land besluit om te investeren in zo'n project, dan weten ze dat er veel media-aandacht zal komen. Ik geloof dat het ook een verschil zal gaan maken in Saoedi-Arabië. Ik heb altijd geroepen dat je een geen verandering kan verwachten binnen een dag, maar de Formule 1 helpt bij het versnellen van het proces."

Belangrijke rol

Toch is Domenicali in zijn nopjes met de races in het gebied. Hij is duidelijk: "Ik denk dat Bahrein het eerste land in deze regio was. Het heeft een speciale betekenis. Het Midden-Oosten speelt een belangrijke rol binnen de Formule 1. We geloven in deze regio."