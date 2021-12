Brundle vraagt zich af of Hamilton de titelfavoriet is: "Hij is naar overdrive geschakeld"

In Saoedi-Arabië zal het zeer spannende titelduel weer een vervolg krijgen. Max Verstappen zal in Jeddah zijn voorsprong ten opzichte van Lewis Hamilton gaan verdedigen. Hamilton heeft dan weer het momentum in handen en verkeert de afgelopen paar races in een ware bloedvorm.

De Britse Mercedes-coureur was de concurrentie te snel af in de laatste twee races. In Brazilië reed hij een perfecte inhaalrace en versloeg hij Verstappen in een zenuwslopend duel. Twee weken terug reed hij in Qatar een ijzersterke race en hoefde hij zich geen seconde druk te maken over de concurrentie.

Overdrive

Hij laat een verpletterende indruk achter op enkele kenners. Oud-coureur en commentator Martin Brundle is onder de indruk. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het lijkt er haast op dat hij naar overdrive is geschakeld. Hij doet dat altijd na de zomerstop. Mensen wisten niet hoe het mogelijk was dat hij die Mercedes-titels bleef pakken. Nu heeft hij hetzelfde gedaan. Maar Mercedes heeft doorgeschakeld naar een hogere versnelling."

Favoriet?

Met deze informatie in het achterhoofd begint Brundle zich af te vragen wie nou precies de titelfavoriet is. Hij filosofeert er hardop over: "Opeens vraag je jezelf af of hij (Hamilton red.) niet de favoriet is, vooral met het momentum dat hij nu te pakken heeft. Maar er hoeft maar één dingetje te gebeuren en Max kan het dit weekend beslissen."