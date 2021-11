Hamilton heeft 2022-auto nog niet aan de tand gevoerd: "Hij wordt razendsnel ontwikkeld"

Nog twee races en dan zit het huidige Formule 1-seizoen er al weer op. Aankomend seizoen gaan er compleet nieuwe regels gelden in de koningsklasse van de autosport dus dat betekent dat de teams al keihard bezig zijn met de ontwikkelingen van de nieuwe auto's.

Ook het topteam van Mercedes bevindt zich momenteel in die fase. Het team van Lewis Hamilton wil vanzelfsprekend weer mee doen om de medailles en is hard bezig met de nieuwe auto. Hamilton is in ieder geval zeer betrokken bij de ontwikkeling.

Handen vol

Maar voorlopig is de nieuwe racewagen nog niet aan de orde voor Hamilton. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Momenteel focus ik mij op de huidige auto. We hebben onze handen daar momenteel al vol aan. Ik sta de hele tijd in contact met het team over de 2022-auto."

Simulator

Hamilton is wel al veel bezig met specifieke elementen en onderdelen voor de aankomende auto. Zelfs tijdens de debriefs dit seizoen komt het volgens Hamilton elke keer weer ter sprake. Hij is zeer betrokken bij de ontwikkeling maar heeft nog geen rondje op de simulator gereden. "Op dit moment heeft dat geen zin door de progressie die in de windtunnel wordt geboekt. Dat heeft geen zin omdat hij razendsnel wordt ontwikkeld."