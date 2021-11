Hamilton herdenkt zijn vriend Frank Williams: "Hij had altijd tijd voor mij en geen oordeel"

De Formule 1-wereld rouwt om de dood van Sir Frank Williams. De legendarische Britse teambaas overleed gisteren op 79-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Veel Formule 1-prominenten eren de man die met zijn team zeer veel successen wist de boeken en een belangrijke speler was in de geschiedenis van de sport.

Ook de coureurs op het huidige startveld laten hun respect blijken. Enkele jaren terug had Lewis Hamilton de eer om een paar rondjes over het circuit van Silverstone te rijden met Sir Frank Williams naast hem op de passagiersstoel.

Vriend

De Mercedes-coureur herdenkt de legendarische teambaas dan ook met enkele mooie woorden. Op Instagram deelt Hamilton zijn respect: "Sir Frank Williams was een van de vriendelijkste mensen die ik heb ontmoet in deze sport. Hij had altijd tijd voor mij en had geen oordeel. Ik ben zo trots dat ik hem een vriend mocht noemen. Wat hij heeft bereikt in deze sport is heel erg speciaal."

Respect

Hamilton kan dan ook niets anders doen dan een laatste buiging maken voor de overleden Brit: "Tot zijn laatste dagen bleef hij in zijn hart een vechter en een racer. Ik heb uiterst veel respect en liefde voor deze man en zijn nalatenschap zal voor altijd blijven voortleven. Je zal worden gemist Frank, ik zie je aan de andere kant. Mijn gedachten en gebeden gaan naar zijn familie."