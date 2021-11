Schumacher en Vettel racen weer samen bij Race of Champions

Mick Schumacher en Sebastian Vettel staa samen aan de start bij de Race of Champions in februari 2022. Het evenement, waarbij verschillende coureurs in landenteams tegen elkaar strijden in verschillende voertuigen, vindt plaats in Zweden.

Schumacher heeft nu al zin in dit racespektakel. "Duitsland vertegenwoordigen samen met Sebastian zal zeker heel leuk zijn, en natuurlijk streven we ernaar om opnieuw een trofee te winnen'', zei Schumacher. “We moeten het succes van Team Duitsland voortzetten en vechten voor de overwinning, en ik weet zeker dat we dat allebei heel serieus zullen nemen!"

Tijdens de Race of Champions wordt er gereden op sneeuw en ijs. Schumacher heeft daar weinig in zijn carrière mee te maken gehad, maar dat hoeft voor de Haas-coureur geen obstakel te zijn. “De andere teams, vooral de Scandinavische, hebben misschien meer ervaring met rijden op ijs, maar we zullen proberen dat goed te make met onze motivatie en veerkracht gedurende de dagen van het evenement. Hoe dan ook, ik kijk er enorm naar uit om alle andere coureurs te ontmoeten en tijd met hen door te brengen tijdens het Race of Champions-weekend."