Sainz kijkt uit naar laatste paar races: "Kunnen spannende wedstrijden worden"

Het huidige seizoen is één van de spannendste seizoenen van de afgelopen jaren. Niet alleen de titelstrijd is enorm close, ook daarachter bestrijden de teams elkaar met alles wat ze in zich hebben. De strijd om de derde plaats bij de constructeurs is bijvoorbeeld ook zeer spannend.

McLaren leek lang op weg naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Maar na de Russische Grand Prix viel alles in elkaar bij het Britse team en reed Ferrari een perfecte inhaalrace. De Italiaanse ploeg staat momenteel derde en moet hun positie verdedigen tegenover McLaren.

Ferrari-coureur Carlos Sainz bevindt zich vol in het duel. Hij kijkt uit naar de laatste paar races op de kalender. Tegenover Racer spreekt hij zich uit: "Het kan heel spannend worden in Jeddah. De aanpassingen in Abu Dhabi zorgen ervoor dat hier een hogere snelheid zal worden bereikt. Dit kan het middenveld dichter bij elkaar brengen. Het kunnen een paar spannende races worden."