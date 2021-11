Wereldtitel 'einddoel' voor Verstappen: "Natuurlijk zal ik proberen er meer te winnen"

Voor het eerst in zijn carrière kan Max Verstappen dit jaar de wereldtitel in de Formule 1 winnen. De Nederlandse Red Bull-coureur duelleert met Lewis Hamilton om de heilige graal van de autosport. Het is praktisch het enige wat telt voor de kemphanen.

Zo lijkt het ook te voelen voor de Limburgse Red Bull-coureur, hij heeft al eerder aangegeven dat de wereldtitel zijn doel is. Dit jaar is hij daar heel dichtbij, hij leidt het kampioenschap met nog maar twee races te gaan en Hamilton volgt op slechts acht puntjes.

Geen verdere doelen

Hij heeft dan ook geen verdere doelen in de Formule 1 naast het winnen van de titel. In de Chequered Flag podcast spreekt hij zich uit: "In de F1 heb ik niet veel doelen meer omdat dat het is. Als je het hebt bereikt dan maakt het niet meer uit hoeveel je er nog wint omdat je er al eentje hebt gewonnen."

Druk

Dat betekent overigens niet dat Verstappen na zijn eerste titel er met de pet naar gaat gooien. Hij is duidelijk in de podcast van de BBC: "Natuurlijk zal ik altijd proberen er meer te winnen. Maar het einddoel is dan bereikt. Ik zal natuurlijk heel hard werken om dat te bereiken. Daarna is er heel erg veel druk."