Verstappen geniet van online races: "Uiteindelijk helpt het ook in de Formule 1"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen zijn vrije uren het liefst doorbrengt in de digitale wereld. De Nederlandse Red Bull-coureur rijdt veel rondjes op de online circuits en boekt veel successen op de simulator. Ook vlak na de Grand Prix van Qatar kroop hij weer achter zijn computer.

Verstappen was net bezig met zijn voorbereidingen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië toen hij een telefoontje kreeg. Bij Motorsport.com legt hij het uit: "Ik was eigenlijk het circuit in Jeddah aan het uitproberen in een Formule 1-wagen toen ik een berichtje kreeg van mijn teamgenoot. Hij had nog geen pro voor de race van die dag en vroeg of ik wilde. Misschien had hij niet zien aankomen dat ik ja zei."

Verstappen rijdt op de simulator in zeer veel verschillende auto's. De Red Bull-coureur denkt dat die ervaringen van pas komen in de offline-wereld: 'Buiten het seizoen vind ik het leuk om in zoveel mogelijk auto's te rijden. Gewoon als uitdaging voor mijzelf. Ik denk dat het je uiteindelijk ook helpt in de Formule 1."