De achtervleugel van Red Bull Racing beweegt wel heel veel. Tijdens de live-uitzending van de vrije training was het goed te zien, de achtervleugel van de bolide van Verstappen die veel bewoog.

Achtervleugels mogen een beetje flexibel zijn, maar als je de beelden bekijkt, is dit wel te veel van het goede. De verwachting is ook dat Mercedes hier een protest over gaat indienen bij de autosportbond en de stewards.

Over de achtervleugels was het de vorige race veel te doen. Toen was de bolide van Lewis Hamilton illegaal, wat resulteerde in een start voor de Brit. Deze race zal de achtervleugel van Max Verstappen en Sergio Perez veel bekijks krijgen, want op de onderstaande videobeelden is te zien dat deze veel beweegt. Misschien wel te veel, maar dat is aan de FIA: