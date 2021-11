Ricciardo nog niet overtuigd van reverse grid: ''Ik weet niet of dat voldoening geeft''

In tegenstelling tot Ferrari-baas Mattia Binotto, twijfelt Daniel Ricciardo aan het format van een omgekeerde startopstelling. De McLaren-coureur erkende wel dat doordat Lewis Hamilton achteraan moest beginnen in de sprintrace het wel meer spektakel opleverde.



Toch blijft Riccardio - ondanks het spektakel - kanttekeningen houden bij het format van een reverse grid. ''Een overwinning moet gewoon een echte overwinning blijven. Een sprintrace heeft minder waarde. Je wilt dat de winnaar ook daadwerkelijk de beste was. Als je alleen maar wint door een poleposition die je hebt verkregen omdat je de sloomste was in de kwalificatie..., ik weet niet of dat veel voldoening geeft.''