Latifi krijgt standje van Williams en moet klachten over teamstrategie voortaan binnenskamers houden

Nicholas Latifi gebruikte de teamradio om zijn ongenoegen aan Williams duidelijk te maken na de Grand Prix van Sao Paulo - en het leverde hem een ​​standje op vanuit het team. De Canadese coureur is geen onbekende in het verliezen van de onderlinge teamstrijd tijdens een raceweekend tegen zijn teamgenoot, toekomstig Mercedes-coureur George Russell, maar voor een groot deel van de Grand Prix van Sao Paulo was dat niet het geval.

In de kwalificatie op vrijdag was het Latifi die Russell versloeg, die tegenwoordig bekend staat als 'Mr Saturday' vanwege zijn vaak sterke prestaties op die dag waarop traditioneel de kwalificatie wordt gehouden. De sprintkwalificatie was daarna ook een succes want Latifi kwam over de streep P16, één plaats voor Russell, en op zondag leek de Canadees een solide weekend af te sluiten.

Dat veranderde echter toen hij in ronde 13 onder de Virtual Safety Car de pits inkwam, op dat moment voor Russell. Het was de tweede ronde van de VSC-periode, toen Latifi dat hij van P18 naar P19 was gegaan, nu 18 seconden achter Yuki Tsunoda die hem bij de herstart was gepasseerd van een volledige Safety Car-periode eerder in de race.

Uiteindelijk eindigde hij op P16, drie plaatsen achter teamgenoot Russell. Latifi was verre van tevreden en over de finish zei over de teamradio: "Ik ben helemaal niet blij met de strategie jongens", waarop zijn race-ingenieur antwoordde: "Niet op de radio maat, gebruik de radio daar niet voor.”

Latifi zei dat hij zijn klachten privé moest houden en legde achteraf uit dat zijn frustratie voortkwam uit wat een zeer eenzame race was geworden. Latifi ging verder in op het tijdverlies in de pits onder de VSC en vertelde Latifi aan The Race: “We pitten onder de VSC, toen eindigde de VSC en we verloren zo'n beetje een complete ronde in vergelijking met de jongens die stopten onder de eerste Safety Car."

“Vanuit de auto is het moeilijk om te zien waar het mis is gegaan. Ik kwam uit de pits in dat gat, voor de rest van de race omdat ik net een vrije stop verloor."

Volgens bronnen binnen het team heeft Latifi al vaker te horen gekregen dat hij de kritiek eerst bij de meetings moet bespreken en het team niet blij is met de publieke uitspraken die Williams in het openbaar afvallen.