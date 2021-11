Bottas verbaast zichzelf: "Een van mijn beste rondjes ooit"

Valtteri Bottas reed in Mexico een fabuleuze kwalificatie. De Fin stuurde zijn Mercedes totaal onverwacht naar de pole position en was na afloop vol vreugde. Bottas werd beloond met een speciale replica van de helm van Juan Manuel Fangio en was zéér blij.

De zeer blije Fin verscheen na een intens potje juichen voor de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button. Bottas: "Het waren fantastische rondjes. Vooral mijn eerste run in Q3. Ik kon niet tippen aan de laatste sector in mijn laatste run maar ik denk dat mijn eerste run één van mijn beste rondjes was."

Bottas had dit resultaat niet zien aankomen na een matige ochtend. Hij haalt opgelucht adem: "Vanochtend hadden we problemen met de pace. Ik denk dat de warme temperaturen ons in de kaart speelden. We hebben alles met de bandentemperaturen geoptimaliseerd en dat is ook het geval met onze set-ups."