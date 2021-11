Polesitter krijgt straks een wel héél bijzondere prijs

Nog iets meer dan een half uur en dan gaan de heren coureurs kwalificeren in Mexico. De coureur die straks pole position pakt krijgt een wel héél bijzondere prijs. De snelste coureur krijgt namelijk een replica van een helm van vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio.

When Sky gets hold of the replica Fangio pole position award 🤣 pic.twitter.com/QHpmKAmikK — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) November 6, 2021

De replica wordt vlak na de kwalificatie uitgereikt en is voor de start van de kwalificatie in de handen van de crew van Sky Sports terecht gekomen. Daar genoten ze zo van de award dat Damon Hill besloot het ding op te zetten. Of de polesitter er straks ook zo mee om gaat is niet duidelijk.