Talkshowhost nodigt Daniel Ricciardo uit en houdt zich van de domme: "Wat is Formule 1?"

Talkshowhost Ellen DeGeneres nodigt Daniel Ricciardo uit voor haar TV-show, maar de presentatrice lijkt zich bijzonder slecht te hebben ingelezen voor het gesprek. Als de McLaren-coureur op haar TV-set verschijnt vraagt de dame Ricciardo simpelweg de meest basale vragen.

'Domme vragen' bestaan niet, beweren docenten. Beroepsvragenstellers, presentatoren en andersoortige persmuskieten weten dat dat waar is: de beste antwoorden volgen doorgaans na bijna té simpele en basale vragen.

Of TV-presentatrice Ellen DeGeneres nu werkelijk niets van F1 en haar gast Daniel Ricciardo af wist, of niet: haar aanpak leidt in ieder geval tot een bijzonder gesprekje op TV.

Daniel Ricciardo komt er met een grote maar wat ongemakkelijke smile natuurlijk wel uit. Zie hier het aardige gesprek:

I didn’t know how much I loved Formula One until I started watching #DrivetoSurvive, now I can’t get enough of it or of @DanielRicciardo. pic.twitter.com/cVCa1iERKS — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 3, 2021

Formule 1 groeit met name in de Verenigde Staten aan populariteit. Die groei aan interesse voor de koningsklasse van de autosport zou het gevolg zijn van de Netflix-serie Drive To Survive.