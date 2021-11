VT2 Grand Prix van Mexico: Veelbelovende snelheid Verstappen: halve seconde sneller dan titelrivaal Hamilton

Max Verstappen is de snelste tijdens de tweede vrije training voor de Mexicaanse Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is op medium rubbers lange tijd zo'n vier tienden sneller dan Valtteri Bottas en een halve seconde sneller dan titelrivaal Lewis Hamilton terwijl zij hun snelle tijd noteerden op het zachte rubber.

Live-verslag van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de Mexicaanse baan.

Voortborduren op VT1

Terwijl de Mercedessen tijdens de eerste vrije training nog nipt sneller zijn dan de Red Bull's, brengen de teams en coureurs hun bolides verder op snelheid tijdens VT2. Het verschil tussen rivalen McLaren en Ferrari lijkt tijdens VT1 nog groot. Terwijl Norris en Ricciardo achteraan het veld opereren op vrijdagochtend, komen zij vrijdagmiddag alsnog verder naar voren. Carlos Sainz rijdt vanaf het begin van de vrijdag al direct sterk mee in de top tien. Tijdens VT1 staat de bolide van Leclerc grotendeels in de pitbox na een slippertje waarbij de achtervleugel van de bolide beschadigd raakte. De Monegask gleed achterwaarts van de baan en raakt daarbij de boarding buiten de laatste bocht. Ook AlphaTauri kwam sterk uit de startblokken in de eerste training en wil dat in VT2 verder uitbouwen.

Start VT2: file

De tijd is dus kostbaar en daarom komen vrijwel alle coureurs direct de baan op als de lampen aan het einde van de pitstraat op groen springen. Gevolg: in het stadiongedeelte aan het einde van de ronde ontstaat een soort luxe file met dure bolides. Voor de Mexicaanse fans op de tribunes biedt het een ideale gelegenheid om de bolides ook eens op lage snelheid te bestuderen voordat de coureurs aanzetten. Lance Stroll gaat wat wijd, Lewis Hamilton heeft geen goed gat gevonden en heeft alsnog last van een langzamere Alfa Romeo voor hem.

Verstappen snel op de medium-band

Verstappen opent op de medium-band met een tijd van 1:18.206, daarmee is hij sneller dan Perez en Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur begint de training echter op de hardere band. Valtteri Bottas verremt zich in de eerste bochtencombinatie. Op de plek waar Räikkönen en Hamilton in VT1 nog verkeerd langs een paaltje reden, herstelt Bottas zijn slippertje keurig door via de 'veilige route' terug te keren op de baan. Lewis Hamilton verremt zich wederom en vertelt zijn team dat het setje harde rubber daarna wel naar de gallemiezen is. De Brit rijdt voor de tweede keer deze vrijdag door het gras.

Verstappen voorlopig snelste

Na een kwartier in de training is Verstappen snelste voor Tsunoda, Perez, Norris, Gasly, Leclerc, Sainz, Bottas, Ocon, Ricciardo. Buiten de top tien is de rangorde: Stroll, Giovinazzi, Vettel, Räikkönen, Alonso, Latifi, Schumacher, Mazepin, Hamilton en Russell. Hamilton wisselt naar zachte banden en mengt zich daarna ook in de top, maar komt dan alsnog een halve seconde tekort op Max Verstappen die zijn tijd tot dan toe rijd op de middel-harde band. Verstappen wisselt halverwege de training echter ook naar zacht rubber en trekt zijn tijd verder omlaag.

Kostbaar menselijk foutje bij Williams?

George Russell meldt dat zijn versnellingsbak het niet doet. Hij vraagt zijn team of hij van versnelling mag wisselen. Op lage snelheid rijdt hij de Williams terug naar de pitbox. Uit een herhaling lijkt het alsof een monteur een stuk gereedschap laat vallen; het voorwerp verdwijnt in de achterkant van de bolide van Russell op het moment dat de bolide de pitbox uitrijdt. Daarna lijkt er sprake van lichte paniek bij de teamleden die al door lijken te hebben dat dit tot veel ellende met de versnellingsbak zal leiden. Volgens het team lijkt het probleem echter dieper in de versnellingsbak te zijn veroorzaakt en zou het vallende onderdeeltje niet met het probleem te maken hebben. Russell zal deze sessie niet meer in actie komen. Nikita Mazepin gaat te wijd in de achtste bocht.

Mercedes komt snelheid tekort achter Verstappen

Met nog een kwartier te gaan voor het einde van de training is Verstappen de snelste man met een 1:17.301, waarmee hij dan 0.432 seconde sneller is dan Valtteri Bottas. Lewis Hamilton komt dan nog altijd een halve seconde tekort op Verstappen, wel is de Mercedes-coureur dan sneller dan local hero Sergio Perez in de tweede Red Bull-bolide.

Sainz, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Vettel en Alonso maken dan de top tien compleet. Nicholas Latifi verremt zich in de laatste bocht, zorgt voor kortstondig geel maar kan schadeloos zijn weg vervolgen. Tegen het einde van de sessie concentreren veel coureurs zich op de middellange stint en proberen de heren in de laatste minuten hun rondetijd nog aan te scherpen.

Uitslag na afloop van de training ziet u hier beneden.