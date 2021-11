Williams mist post-season test: "Besloten geen testmodel te bouwen"

Volgend seizoen gaan er gloednieuwe regels gelden in de Formule 1. Om de teams alvast de kans te geven om te testen met de nieuwe regelgeving is er in Abu Dhabi een speciale post-season test. Hier zullen de teams met aangepaste auto's rijden om alvast de nieuwe 18 inch-banden te testen en nieuwe onderdelen te simuleren.

Veel teams zullen in Abu Dhabi na de seizoensfinale hun zogenaamde mule car te voorschijn halen voor de test. Williams heeft echter besloten om de test over te slaan en de mogelijke kleine achterstand voor lief te nemen. De reden is eigenlijk heel simpel: ze hebben geen mule car.

Afwezig

Williams-kopstuk Dave Robson legt bij Motorsport.com de situatie uit: "We hebben besloten geen testmodel te gaan bouwen. Hierdoor kunnen we niet mee doen aan de test. Ik heb namelijk begrepen dat je niet kan mee doen als je geen speciaal model tot je beschikking hebt. Dus wij zullen er niet zijn."

Achterstand

Robson heeft een vrij simpele reden voor het niet bouwen van een mule car. Hij is duidelijk: "We hadden de middelen niet om het proces in gang te zetten toen we eraan moesten beginnen. Het is een beslissing die lang geleden is genomen en daar kunnen we weinig aan veranderen. In de wintertest zullen we met een kleine achterstand beginnen."