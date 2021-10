Hamilton ervaarde zelf racisme: "Niemand zei er iets van"

Lewis Hamilton is al sinds het begin van zijn carrière een grote naam in de Formule 1. Sinds vorig jaar zet Hamilton zich echt actief in om tegen racisme en voor inclusiviteit te strijden. De zevenvoudig wereldkampioen heeft in het begin van zijn Formule 1-loopbaan zelf ook te maken gehad met racisme.

In de eerste jaren van zijn carrière kreeg Hamilton zelf ook te maken met racisme gericht tegen hem. In Barcelona werd hij racistisch bejegend door enkele fans. In gesprek met de Wall Street Journaal kijkt de Brit terug op dit dieptepunt uit zijn Formule 1-leven: "Ik kan mij herinneren dat ik in mijn eerste jaar in de sport te maken kreeg met racisme vanuit het publiek. Niemand zei er iets van."

Niet blij

De Mercedes-coureur beleefde in die periode ongelukkige tijden. Hij vertelt er meer over in het interview: "Ik had mijn droom bereikt maar ik was niet gelukkig. Op dat moment had ik geen zelfvertrouwen en hield ik het stil. We onderdrukken zoveel dat we niet bewust zijn van de pijn die we ondervinden."

BLM

Vorig jaar ontpopte de Brit zich bij de Black Lives Matter-protesten tot een waar kopstuk op het gebied van het bestrijden van racisme. Ook lanceerde de Brit meerdere initiatieven om de inclusiviteit binnen de sport te verbeteren.