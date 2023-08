Steun voor Verstappen: "Dit kan niet slecht zijn voor de sport"

Max Verstappen en Red Bull Racing domineren momenteel de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft en Verstappen heerste in bijna al die races. Niet iedereen is blij met deze overheersing, critici stellen dat het schadelijk is voor de sport. Jean-Eric Vergne vindt die beweringen enorme onzin.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. In 2021 moest hij een flink duel uitvechten met Lewis Hamilton en in 2022 kende hij een lastige eerste seizoenshelft, nu gaat alles echter op rolletjes en is hij zijn eigen tegenstander. Verstappen heeft alle races sinds de Grand Prix van Miami gewonnen en is daarnaast ook veel sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez.

Groots

Een aantal critici stellen dat de overheersing van Verstappen niet goed is voor de Formule 1. Volgens hen is de sport hierdoor niet meer spannend en dat is slecht voor de kijkcijfers. Huidig Formule E-coureur Jean-Eric Vergne stelt bij Talksport dat dit onzin is: "Het is niet goed of slecht dat Max en Red Bull nu zo sterk zijn. We zijn getuige van iets groots van zowel de coureur als het team, dat kan niet slecht zijn voor de sport. Ik snap niet dat mensen zoiets zeggen. Andere coureurs moeten gewoon wakker worden of meer talent kweken."

Usain Bolt

Vergne ziet dat er bij andere sporten niet wordt geklaagd over een soortgelijke dominantie. De Fransman trekt de vergelijking met de atletiek: "Denkt bijvoorbeeld eens aan de honderd meter sprint toen Usain Bolt alles won, iedereen vond het geweldig voor de sport. Iedereen zag iets geweldigs gebeuren. Wat Max nu doet is buitenaards. Als mensen zich realiseerden hoe goed hij is en dat hij dingen doet die niemand anders kan, dan zouden ze genieten van de geschiedenis die nu wordt geschreven."