Qatar heeft geen problemen met protesten: "Je bent vrij om te zeggen wat je wilt"

Op 21 november zal de eerste Grand Prix van Qatar van start gaan. Toen deze race werd aangekondigd barstte er een storm van kritiek los. Het land in het Midden-Oosten staat nou niet bepaald bekend om zijn goede mensenrechten. Sterker nog, de mensenrechtensituatie in het land is miserabel. Bij de bouw van stadions voor het WK voetbal vielen veel doden.

De gang naar Qatar rijmt niet helemaal met de campagnes van de Formule 1 omtrent gelijkheid. Voor elke race is er immers een momentje waar de coureurs ,onder leiding van Lewis Hamilton, kunnen knielen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook in Qatar gebeuren, de organisatie heeft er in ieder geval geen problemen mee.

Tegenover persbureau AFP spreekt Abdulrahman Al Mannai, de president van de lokale autosportbond, zich uit: "We zijn verheugd dat we de coureurs kunnen supporten om hun gedachtes te verkondigen op hun platform. We zien het in Qatar niet als probleem omdat je vrij bent om te zeggen wat je wilt."