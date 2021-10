Brundle genoot: "Ik twijfel er niet over dat deze race een kantelpunt was"

Voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix werd Mercedes als de grote favoriet gezien. Niets bleek minder waar want Max Verstappen ging er in zijn Red Bull met de winst vandoor. Het was een belangrijke overwinning voor de Nederlander, hij breidde zijn voorsprong op Hamilton uit.

Oud-coureur en commentator Martin Brundle heeft genoten van de strijd. Op vrijdag was hij echter nog bang voor een saai weekend. In zijn Sky Sports column spreekt hij zich uit: "Tijdens de eerste vrije training leek het eventjes alsof we weer in 2014 waren, Mercedes reed op eenzame hoogte rond."

Maar die dominantie bleef uit. Verstappen pakte pole en won de race op bloedstollende wijze. Brundle genoot: "Het was een geweldig duel tussen twee coureurs op die op de toppen van hun kunnen presteren. Het was eigenlijk een '14-puntenrace' voor degene van de twee die het gevecht zou winnen. Ik twijfel er niet over dat deze race een belangrijk kantelpunt zal blijken te zijn geweest zodra het seizoen voorbij is."