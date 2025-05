Martin Brundle hekelt Monaco-regels: "Hier staat de Formule 1 niet voor!"

De Grand Prix van Monaco zorgde afgelopen weekend voor controverse. Om het spektakel te verhogen moesten alle coureurs minimaal twee pitstops maken. Het plan viel niet in de smaak, en volgens Martin Brundle ontstonden er situaties die niet thuishoren in de Formule 1.

De historische Grand Prix in de straten van Monaco was in de afgelopen jaren doodsaai. Het was vaak een soort optocht, en vorig jaar waren er zelfs amper pitstops. Door een rode vlag konden veel coureurs gratis hun banden wisselen. De sport wilde dat dit jaar voorkomen, en ze voerden een speciale regel in. Alle coureurs moesten twee pitstops maken, maar dit zorgde voor een aantal vreemde tactieken.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is geen fan. De problemen van Monaco zijn van alle tijden, zo legt hij uit in zijn column bij Sky Sports: "We weten al tientallen jaren dat in Monaco de kwalificatie op zaterdag grotendeels bepalend is voor de uitslag op zondag, tenzij er regenbuien of Safety Cars en rode vlaggen zijn."

"Zo is het nu eenmaal, en zelfs 33 jaren geleden, in 1992, slaagde Nigel Mansell er niet om Ayrton Senna in te halen."

Brundle vindt het dan ook onzin om te stellen dat de problemen worden veroorzaakt door de te grote auto's waarmee er nu wordt gereden.

Elkaar ophouden

De Britse commentator ergerde zich aan de situaties die ontstonden: "Het is natuurlijk heel erg normaal dat de leider in de beginfase wat langzamer rijdt en de andere negentien auto's ophoudt, zodat niemand een window voor een pitstop heeft. Dan kan hij zelf op een gegeven moment gas gaan geven om een gat te creëren voor een pitstop."

"Maar in plaats daarvan zagen we bepaalde auto's vier seconden van de pace rijden, met een gefrustreerde rij coureurs achter zich. Het was niet mooi of indrukwekkend, maar voor sommigen wel effectief. Maar dit is niet waar de Formule 1 voor staat."

Voor herhaling vatbaar?

De vraag is of deze regels voor herhaling vatbaar zijn. Brundle denkt van niet: "Het experiment met de twee pitstops is niet geslaagd. We moeten gewoon de verwachtingen van deze racedag bijstellen, ons best doen om inhalen te versimpelen en erkennen dat de kwalificatie in Monaco één van de bijzonderste momenten in de Formule 1 is, en niet de race, wat hier geen optie is."