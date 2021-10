Vader Hamilton klaar met haat-geruchten: "Dat heet competitie"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn dit seizoen in een haast legendarisch duel met elkaar verwikkeld. De twee kemphanen geven elkaar amper ruimte en volgens sommigen haten de twee elkaar. Het wordt door de coureurs en veel kenners als pure onzin afgedaan. Ook de vader van Hamilton is er klaar mee.

Anthony Hamilton is al jarenlang een steun en toeverlaat voor zijn succesvolle zoon. Hij is wat minder vaak in beeld tijdens de tv-uitzendingen dan voorheen maar dat betekent niet dat hij niet meer naar de races kijkt. Vader Hamilton is helemaal klaar met alle geruchten dat zijn zoon Verstappen zou haten.

Tegenstanders

Bij talkSPORT gaat hij hierop in: "Nee dat is niet waar! Ze zijn felle tegenstanders. Lewis is waar Max wil zijn en andersom. Ze zijn als boksers die de ring betreden. Maar ik garandeer je, wanneer het voorbij is zullen er grote knuffels en kusjes worden uitgedeeld door die twee."

Competitie

Ook het middelvinger-incident van vrijdag hoort er volgens Hamilton senior gewoon bij. Het is normaal volgens hem: "Dat heet competitie. Als je te aardig voor je concurrent bent, dan ga je veel vaker dan je lief is van het gas als je in de buurt komt."