Häkkinen genoot: "Niet makkelijk om in te houden als je weet dat de gast achter je inloopt"

In Austin werd de wereld weer getrakteerd op een duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het bleef dit keer spannend tot de laatste ronde maar de jagende Hamilton kon uiteindelijk niet dicht genoeg in de buurt komen van Verstappen om de aanval in te zetten.

Mika Häkkinen heeft in zijn loopbaan ook vele gevechten uitgevochten met zijn concurrenten. Zijn jarenlange strijd met Michael Schumacher staat nog bij velen op het netvlies. De Fins tweevoudig wereldkampioen heeft ook genoten van de Amerikaanse Grand Prix en dan vooral van de prestaties van Verstappen.

Niet makkelijk

In zijn column voor Unibet bespreekt Häkkinen de wedstrijd: "Als Max te hard had gepusht na zijn tweede stop, dan denk ik dat Lewis hem makkelijk had ingehaald in de laatste rondjes. Maar de Red Bull-coureur is gegroeid en hield een perfecte pace vast. Het is niet makkelijk om in te houden als je weet dat de gast achter je inloopt maar banden sparen was kritisch."

Briljant

Häkkinen zag een bepaald moment in de slotfase als de beslissing. Hij vertelt wat hij zag: "Na ronde 50 kwam Lewis tot onder een seconde maar Max lukte het om het verschil weer groter te pushen voor twee of drie rondjes. Dat was een sleutelmoment. Lewis bleef pushen tot de vlag en hij realiseerde zich dat Max zijn strategie perfect werkte. Het is gewoon briljant om te zien hoe deze twee gasten wiel aan wiel vechten met kleine marges."