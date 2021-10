Fans geen fan van sprintkwalificatie, Domenicali nog steeds enthousiast

Dit jaar kwam de Formule 1 met het proefballontje van de sprintkwalificatie. Op Silverstone en Monza werd er mee geëxperimenteerd en de laatste van dit jaar volgt op Interlagos. De Formule 1 vroeg in de Fan Survey wat de fans ervan vinden en het antwoord is niet bepaald wat ze gehoopt hadden.

Van de 160.000 deelnemers was slechts 6,7 procent van mening dat het wat toevoegt aan de show. Dat is niet echt waar de hoge heren op zitten te wachten. Toch is CEO Stefano Domenicali onverminderd enthousiast. Tegenover de media laat hij zich horen: "De statistieken zijn echt zeer, echt zeer bemoedigend. Dit omdat je er rekening mee moet houden dat er gemengde gevoelens zijn onder de fans."

Domenicali wil de sprint-haters (dat zijn er dus best een hoop) te gemoed komen en heeft dan ook weer eens wat in gedachte. De immer-enthousiaste Italiaan spreekt zich uit: "De trend is bevestigd door deze mix (van sprintkwalificaties en normale): de traditionele versus de nieuwe fans. Daarom moeten we een compromis vinden."