Sainz weet wat hem volgend jaar te wachten staat: "Heel erg anders dan hoe de auto nu voelt"

Volgend seizoen zal alles anders zijn in de Formule 1. De nieuwe regels zullen zorgen voor een aardige aardsverschuiving in de sport. De coureurs weten in ieder geval dat de auto's aankomend jaar ietsje anders zullen aanvoelen. Ook Ferrari-Spanjaard Carlos Sainz beaamt dat.

Volgens Sainz bespreken de coureurs onderling hoe de nieuwe auto's aanvoelen op de simulator. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "We weten hoe onze auto aanvoelt. Onder de coureurs is het een beetje van: Hoe voelt jou auto aan? Ik denk dat er een trend ontstaat in de paddock. We erkennen allemaal dat het heel anders is. Heel erg anders dan hoe de auto nu voelt."

De Spaanse coureur weet dat het een enorme uitdaging gaat worden: "Het zal een grote verandering zijn. Misschien accepteren we dat dit een grote verandering is. De geruchten in de paddock gaan ook die kant op zonder dat ik je dingen vertel over de auto want dat is iets waar ik vanzelfsprekend niet over kan praten."