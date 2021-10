Verstappen wil niet racen op ovals: "Risico op een enorme crash"

Max Verstappen en consorten trekken dit weekend naar de Verenigde Staten. Autoracen is onverminderd populair in de States maar dan wel in een iets andere vorm dan de Formule 1. De IndyCar en de NASCAR racen namelijk met enige regelmaat op ovals en dat is niets voor Verstappen.

De Limburger kan wel genieten van een goede IndyCar race op zijn tijd. Maar zelf mee doen ziet hij niet zitten. In gesprek met NBC Sports laat hij zich uit: "Ik kijk er graag naar. Natuurlijk is het anders dan de Formule 1, maar dat maakt het leuk. Vanuit mijn oogpunt ben ik blij dat ik in de Formule 1 zit want ik ben geen fan van ovals. De stratencircuits en road courses zijn leuk maar nee, ik zou zelf niet op ovals racen."

Verstappen heeft een overduidelijk reden waarom hij de ovals liever links laat liggen: "Het is het risico op een enorme crash. Natuurlijk weet ik dat er in de Formule 1 ook een risico is voor een grote impact maar wanneer je een muur raakt met 200 mijl is dat geen pleziertje. Dat risico is echter hoger in de IndyCar en al helemaal als je iemand anders raakt en de hekken in vliegt. Er zijn genoeg voorbeelden waar het niet goed afloopt en het echt pijn doet."