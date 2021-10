Horner ziet mogelijk titel als beste prestatie ooit: "Zou waanzinnig zijn als we het flikken"

Voor het eerst in jaren hebben Mercedes en Lewis Hamilton dit jaar een echte tegenstander tegenover hun staan. Max Verstappen in zijn Red Bull daagt ze uit in de strijd om de wereldtitel. Dat gaat vooralsnog zeer goed, de Nederlander gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Het is voor Red Bull ook al weer eventjes geleden dat ze een echte titelfavoriet waren. In 2013 wonnen ze met Sebastian Vettel achter het stuur de wereldtitel. De wereld zag er toen compleet anders uit, de Red Bull was toen de te kloppen auto en de naam Max Verstappen gonsde nog niet door de paddock.

Waanzinnig

Teambaas Christian Horner hecht heel veel waarde aan een titel in 2021. In gesprek met de Guardian laat hij van zich horen: "Het zou onze grootste prestatie zijn. Als je kijkt naar de kracht en dominantie van Mercedes is het overduidelijk dat niemand in hun buurt is geweest voor jaren. Niemand heeft ze zo erg onder druk gezet in deze fase van het seizoen. Dus het zou een waanzinnige prestatie zijn als we het flikken."

Nek-aan-nek

Horner heeft respect voor rivaal Hamilton maar vindt ook dat hij voor het eerst echt wordt uitgedaagd: "Lewis heeft een geweldige carrière gehad en verkeerd nog steeds in een fantastische vorm. Het feit dat Lewis nek-aan-nek strijdt met Max is iets wat hij waarschijnlijk nog nooit heeft meegemaakt."