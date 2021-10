Komst Andretti dichterbij? 'Michael Andretti gespot in Alfa Romeo fabriek'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de naam Andretti gaat terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Michael Andretti staat namelijk op het punt om Sauber (Alfa Romeo) over te nemen. Het zou betekenen dat de legendarische autosportnaam de Formule 1 gaat betreden.

Het lijkt er nu op dat er schot in de zaak begint te komen. Volgens het Italiaanse Formulapassion is Michael Andretti gespot in de fabriek van Sauber in het Zwitserse Hinwil. Het team is immers nog altijd het gouwe oude Sauber maar racet de afgelopen jaren onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo.

Het is nog niet duidelijk wat er met die naam gebeurd als Andretti het team echt gaat overnemen. De mogelijke komst van Andretti zou betekenen dat er naast Haas een tweede Amerikaanse team op de grid verschijnt. De komst van de naam Andretti zou ook commercieel gezien heel interessant zijn voor de sport, het is immers een enorme naam in autosportland. Voor aankomend jaar heeft het team in ieder geval Valtteri Bottas onder contract staan.