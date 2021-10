Mirakel: de dag dat Button en Brawn GP wereldkampioen werden

Op 18 oktober 2009 kroonde Jenson Button en zijn team Brawn GP zich als de nieuwe wereldkampioenen in de Formule 1. Een unieke presentatie, want voorafgaand aan het seizoen gaf niemand een stuiver voor de debuterende renstal uit Brackley.

Dat Button aan de start stond met de BGP001 was al een wonder op zich. Op 5 december 2008 trok Honda namelijk de stekker uit het F1-project vanwege een wereldwijde economische crisis. Het gehele team stond hierdoor tijdens de koude wintermaanden op straat. De Japanse fabrikant kon niet anders. Een duur F1-project op de payroll was niet meer uit te leggen met duizenden ontslagen binnen het bedrijf.

Voor Button en teamgenoot Barrichello dreigde hierdoor een ongeplande sabbatical, want alle stoeltjes in de koningsklasse waren bezet. Het enige wat beide rijders kon redden, was een overname van de Honda-inboedel. Dat gebeurde uiteindelijk dankzij veel inspanning door teambaas Ross Brawn. Op 6 maart 2009, 23 dagen voor de openingsrace, werd Honda omgedoopt in Brawn GP. De FIA zou later op 17 oktober van dat jaar de overname goedkeuren.

Ondanks dat de Japanse fabrikant formeel afscheid had genomen van de sport, gaven ze het nieuw opgezette team een zakcentje mee van 100 miljoen dollar. Brawn zelf investerdeerde op papier bijna geen cent. Het symbolische bedrag van 1 dollar was voldoende om de gehele inboedel over te nemen.

Ook hoefde Brawn geen gloednieuwe auto te ontwerpen. Honda had al een bolide op de loopband staan. Het enige wat nog ontbrak was een krachtbron achterin. De kersverse renstal moest haastig op zoek naar een motor, want het 60ste F1-kampioenschap stond op het punt van beginnen. Meerdere motorfabrikanten wilden het team uit de brand helpen. Brawn koos uiteindelijk voor de krachtbron van Mercedes, omdat die als beste in het chassis paste.

Op 9 maart kwam de BGP001 tijdens de pre-season-test voor het eerst uit de garage gerold. Hoge verwachtingen waren er niet binnen en buiten het team, ondanks positieve resultaten in de windtunnel. De renstal was tenslotte op het nippertje van de ondergang gered op het allerlaatste moment. Top tijden leken vooraf een utopie. Een plek in het achterveld lag meer in de lijn der verwachting.

Maar de stopwatch vertelde tijdens de voorbereidingen een ander verhaal. Een vierde tijd op de eerste dag en aan het einde van de testweek was de BGP001 veel sneller dan elke andere bolide. Met verbazing en enige vorm van wantrouwen keek de concurrentie naar het voormalige Honda-team dat uit de dood was opgestaan. Dit kon toch niet waar zijn?

Het was echter afwachten tot de kwalificatie van de eerste Grand Prix hoe de verhoudingen echt waren. Teams geven nooit tijdens testen prijs met hoeveel vermogen of benzine er is gereden. Binnen de paddock dacht men dat Brawn GP tijdens de voorbereidingen speelde met de perceptie, maar bij de eerste krachtmeting in Australië was daar niks van te zien.

In de kwalificatie op Melbourne Park pakte Button poleposition en Barrichello zorgde voor een historische en verrassende voorste startrij voor het team uit Brackley. Tijdens de Grand Prix gaf Brawn GP de eerste twee plekken niet meer uit handen. Button won de wedstrijd voor zijn Braziliaanse teammaat.

De overwinning van de Brit was een opmaat naar nog meer succes. In de daaropvolgende zes races won Button vijfmaal, waaronder in de straten van Monaco. De omgedoopte Honda-bolide bleek een schot in de roos dankzij de geniale uitgevonden dubbele diffuser.

Het scenario dat zich ontvouwde in 2009 kon zelfs de beste filmschrijvers in Hollywood niet bedenken. Begin december van 2008 was Button werkloos, maar een half jaar later is hij de grote topfavoriet voor de titel. Het tij kan snel verkeren.

Ondanks een dominant begin van het seizoen, wist Button vanaf de achtste Grand Prix' geen enkele wedstrijd meer te winnen. Dat kwam mede doordat teams het trucje van de dubbele diffuser kopieerden, terwijl Brawn GP met een beperkt budget niet veel kon doorontwikkelingen. Ferrari, Red Bull en McLaren hijgden steeds meer in de nek van de debutant. Toch kwamen beide titels niet in gevaar door falende concurrenten en een ruime marge.

Tijdens de voorlaatste Grand Prix in Brazilië konden beide titels veroverd worden. Button had genoeg aan een vierde eindklassering voor de wereldtitel. Vooraf leek dat een onmogelijke opgave vanaf P14, maar Button wurmde zichzelf tijdens de race naar de top vijf. Doordat zijn directe belager Vettel niet verder kwam dan P4, was de Engelsman de nieuwe world champion. Brawn GP scoorde voldoende punten om het constructeurskampioenschap op te eisen. Het mirakel was compleet. Het verhaal van Button en Brawn laat zien dat sportsprookjes bestaan.