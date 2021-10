Alonso fan van Russell en Verstappen: "Twee coureurs die heel speciaal zijn"

Fernando Alonso behoord al geruime tijd niet meer tot de jonge honden van de Formule 1. De Spanjaard is inmiddels 40 jaar oud en is één van de alleroudste coureurs van het veld. Hij is onder de indruk van het kunnen van een aantal van de jongere coureurs in het veld.

Alonso is met name te spreken over twee coureurs. De Spanjaard erkent het grote talent van Max Verstappen. De Nederlander vecht dit jaar om de wereldtitel en maakt diepe indruk op Alonso. Ook George Russell is volgens Alonso één van de grootste talenten van het huidige veld.

In gesprek met F1-Insider legt Alonso uit waarom hij Verstappen en Russell zo goed vindt: "Dit zijn twee coureurs die heel speciaal zijn. Ze maken het verschil en ze krijgen meer uit de auto dan de dat de auto kan. De rest van de coureurs haalt er het resultaat uit wat bij de performance van hun auto past."