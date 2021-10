Polesitter Mexico krijgt bijzondere prijs

Over een aantal weken staat de Grand Prix van Mexico weer op het programma. Na een jaar afwezigheid door de COVID-pandemie vieren ze in Mexico-City de terugkeer op een bijzondere manier. De polesitter in Mexico krijgt namelijk een hele bijzondere prijs.

Het is namelijk zeventig jaar geleden dat de legendarische Juan Manuel Fangio voor de eerste keer wereldkampioen werd. De Argentijn werd uiteindelijk in totaal vijf keer wereldkampioen. Een record dat pas deze eeuw door Michael Schumacher werd verbroken.

Als eerbetoon aan Fangio heeft de Mexicaanse Grand Prix organisatie namelijk besloten dat de poleman in Mexico een replica krijgt van de helm van Fangio. Het is een kopie van de helm die Fangio droeg in zijn allereerste kampioensjaar.