Red Bull krijgt geen steun van FIA bij protest tegen trucje Mercedes

De strijd om het wereldkampioenschap wordt met de dag harder. Zowel Mercedes als Red Bull halen alles uit de kast om te winnen. Het Oostenrijkse team heeft dan ook navraag gedaan bij de FIA over een slimmigheidje van concurrent Mercedes, zonder resultaat.

Het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport laat weten dan Red Bull Mercedes beschuldigde van een illegaal trucje. Volgens de Oostenrijkers zou Mercedes een dingetje hebben gevonden om het plenum ,de luchtcollector, te koelen.

Red Bull is van mening dat dit niet geheel volgens de regelementen is gegaan en ze zijn dan ook naar de FIA gestapt. Maar de autosportbond wil er helemaal niets van weten. Dat betekent dus ook dat Red Bull op nul rekest kan rekenen en zelf op eigen kracht zal moeten strijden voor het kampioenschap. Vooralsnog lukt dat heel aardig en zijn ze nog steeds in de strijd om de titel.