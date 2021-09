Oude website Jos Verstappen voorspelde debuut Max in 2020

Het is vandaag een bijzondere dag voor de familie Verstappen: Max Verstappen is jarig. De kopman van Red Bull Racing leek altijd al voorbestemd voor de Formule 1. Zijn vader Jos was immers ook Formule 1-coureur en ook zijn moeder kon een aardig potje sturen.

Mocht Max Verstappen dit jaar de wereldtitel winnen, dan is hij weer een primeur rijker. Hij wordt dat de eerst Nederlander die de titel zou pakken tevens is hij dan de eerste coureur uit de Benelux die de titel zou mogen bijschrijven. Verstappen houdt al het record voor jongste racewinnaar ooit en jongste debutant ooit toen hij in 2015 debuteerde.

#Onthisday in 1997, Jos Verstappen's website announced the birth of @Max33Verstappen and suggesting he'd be an F1 driver by the year 2020. They were wrong. It was 2015 😅 pic.twitter.com/Y1vnngXs8o — WTF1 (@wtf1official) September 30, 2021

Dat hij zal debuteren had het mediateam van Jos Verstappen al bij de geboorte zien aankomen. Op opgedoken beelden van Jos Verstappens website uit die tijd valt namelijk het volgende te lezen: "Als Max het racetalent van zijn beide ouders heeft geërfd is er vandaag een nieuwe Formule 1-coureur voor 2020 geboren." Helaas voor het mediateam was het gokje iets te negatief, Max debuteerde sensationeel al in 2015 en de rest is geschiedenis.