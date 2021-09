Realistische Russell: "Achtste was het hoogst haalbare vandaag"

George Russell mocht de race vanaf de derde plaats starten na een puike kwalificatie in Sotsji. De race was een minder groot succesnummer van de Britse Williams-coureur maar reed zichzelf toch naar de tiende plaats en dat is toch weer een puntje. Eerlijk zoals altijd was hij achteraf een realist.

Na de race verscheen hij voor de camera's van Sky Sports om zijn zegje te doen: "Als je kijkt naar onze pace was de achtste plaats vandaag het hoogst haalbare, misschien ietsje hoger. Ik denk dat we alles goed onder controle hadden. Toen kwam de regen en gingen we op het juiste moment naar binnen, maar alsnog hadden we het lastig. Ik weet niet of het kwam doordat we op oude banden reden."

Iedereen om Russell heen reed rond op gloednieuwe banden met de groene rand. Misschien was dat iets wat Russell parten speelde: "We hadden elke set inters gebruikt en de auto's om ons heen reden op nieuwe inters en waren sneller. Maar de tiende plek zouden we tevreden mee zijn, we moeten realistisch zijn."