Russell doet het weer: "P3, te gek!"

Weer flikt George Russell het in een natte kwalificatie. Nadat de Britse Williams-piloot in Spa al vriend en vijand verbaasde met de tweede plaats deed hij dat in Sotsji nog eens dunnetjes over. De Brit kwalificeerde zich dit keer als derde en was daar net zo blij mee.

Direct na de kwalificatie verscheen de joviale jongeling voor de microfoon: "Het is te gek, P3. Het team heeft fantastisch werk geleverd, ze hadden de strategie helemaal voor elkaar en deden de banden op het juiste moment op de auto." Russell was de eerste die de softs pakte en plukte daar de vruchten van.

Russell is dan ook blij voor zijn twee mede jongelingen waar hij de top drie meer vormt: "Ik wil ook Lando en Carlos feliciteren. We kijken echt uit naar de race van morgen. We hebben echt niets te verliezen morgen!" Het zal een spannend duel worden morgen, de Brit was zelfs sneller dan de beide Mercedessen.