Bottas verwacht sterke concurrentie in Sotsji: "Dit jaar alles anders"

Aankomend weekend staat de Russische Grand Prix op de planning. Iemand die opvallend succesvol is geweest in Rusland is Valtteri Bottas. De Finse Mercedes-coureur kan dan ook met een redelijke dosis vertrouwen afreizen naar Sotsji.

Bottas won in 2017 zijn eerste race in Rusland om daarna ook in 2020 te mogen juichen in het grootste land ter wereld. Hij eindigde ook met enige regelmaat op het Russische podium, in 2018 en 2019 werd hij tweede op het Sotsji Autodrom.

In de F1 Nation Podcast kijkt de Fin vooruit naar de Russische race: "Ik ga altijd vol vertrouwen naar Sotsji. Het is normaliter een goed circuit voor mij als je kijkt naar resultaten. Ik heb er een paar keer gewonnen en ik ben er altijd goed geweest."

Alles anders

Toch denkt Bottas dat dit jaar alles anders zal zijn. De Fin spreekt zijn zorgen uit: "Als een team zijn we er altijd sterk geweest maar dit jaar is het anders. Het staat niet vast dat we de leiding pakken. Er zal zeker strijd zijn met Red Bull en zelfs McLaren en Ferrari zitten vlakbij. Dus het zal geen makkelijk weekend worden maar natuurlijk kijk ik er wel naar uit."